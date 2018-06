„Denke, es wird sehr gut laufen“

In Singapur steht der Beginn des großen Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un kurz bevor. Vor wenigen Monaten hatten sich die beiden Staatschefs noch wüst beschimpft und gegenseitig mit Krieg gedroht, am Dienstag sollen sie nun über die nukleare Abrüstung Nordkoreas verhandeln und einem Friedensvertrag zwischen Nord- und Südkorea den Weg ebnen. „Ich denke, es wird sehr gut laufen“, so Trump kurz vor dem Gipfel, der mit einem Vieraugengespräch in einem abgeschirmten Luxushotel auf der Insel Sentosa („Frieden“) starten soll. Das Ergebnis wird gespannt erwartet - alles ist offen.

Lesen Sie mehr …