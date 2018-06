Schlüsselmotiv der zerstrittenen Politiker

Streit schon vor dem Treffen, Streit während des Treffens und ein Eklat nach dem Treffen: Wohl noch nie hat ein G-7-Gipfel für derart viel Aufruhr gesorgt wie jener am Wochenende in Kanada. Angesichts des Handelsstreits lautete das Motto alle gegen US-Präsident Donald Trump. Und genau das hält ein Bild des Treffens fest: die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit anderen Staatschefs in konfrontativer Haltung zum sitzenden Trump. In Sozialen Netzwerken wurde das Bild in etlichen Variationen zu Renner. Doch ein zufälliger und objektiver Schnappschuss ist es nicht.

Lesen Sie mehr …