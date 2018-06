Menschliche Radarkästen gegen Fahrradraser in Graz

Mit der Verkehrssicherheitsaktion „RADar“ werden in den nächsten Tagen in Graz Radfahrer auf ihre Fahrgeschwindigkeit hingewiesen. Als Radarkästen verkleidete Menschen zeigen an, ob ein Radfahrer an Radüberfahrten zu schnell unterwegs ist.

