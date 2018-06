Netanjahu bei Kurz-Besuch voll des Lobes

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht in Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen „wahren Freund Israels und des jüdischen Volkes“. Bei einem Treffen heute in Jerusalem sagte Netanjahu, er hoffe, andere europäische Spitzenpolitiker „folgen Ihrem Beispiel“.

„Du lässt deinen Worten Taten folgen“

Netanjahu betonte weiter: „Wir schätzen die Schritte, die die österreichische Regierung und das österreichische Parlament in den letzten Monaten unternommen haben.“ Er zitierte Kurz, der gesagt hatte, dass Österreich nicht nur Opfer, sondern auch Täter war. „Das sind mutige und kühne Worte“, so der israelische Premier.

„Sie lassen Ihren Worten Taten folgen. Sie zeigen null Toleranz bei Antisemitismus“, so Netanjahu. Er erwähnte zudem die Namensmauer als Ort der Erinnerung an österreichische Holocaust-Opfer, die Unterstützung von Besuchen Jugendlicher in Gedenkstätten wie Mauthausen und die eine Million Euro, die Kurz gestern für das geplante Shoah Heritage Collections Center in Jad Vaschem zugesagt hatte.

Dankbarkeit für Einsatz auf EU-Ebene

Netanjahu begrüßte außerdem, dass sich Kurz dafür einsetzen will, dass in der EU die Sicherheitsbedenken Israels stärker beachtet werden. „Das ist wirklich wichtig. Wir glauben, das ist nicht immer der Fall.“ Dass Kurz die Sicherheitsbedenken in der EU stärker berücksichtigt haben wolle, sei ein „frischer Wind und Führungskraft (leadership)“. Er habe den Generalsekretär des israelischen Außenministeriums, Juval Rotem, angewiesen, die Kontakte zum österreichischen Außenministerium zu intensivieren.