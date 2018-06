„Dringliche“ zu Causa BVT: Kickl weist alles zurück

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat in der Beantwortung der Dringlichen Anfrage der Opposition einmal mehr alle Vorwürfe in der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) zurückgewiesen. Besonders betont wurde von ihm, dass keine Klarnamen von verdeckten Ermittlern bekanntgeworden seien. Das Vertrauen ausländischer Dienste sieht er weiter gegeben.

Ganz im Gegenteil glaubt Kickl gar, dass diese erfreut seien, dass er das Bundesamt neu aufstellen lasst. Ohnehin seien die ausländischen Partner sowohl auf politischer Ebene als auch im operativen Bereich informiert gewesen.

„Rechtsstaatlich einwandfreier Vorgang“

Dass es weiter Vertrauen gebe, sieht der Innenminister etwa dadurch bewiesen, dass Wien als ein Ort für ein mögliches Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, gehandelt werde. Das zeige, dass das „ganze Gerede von Unsicherheit und internationaler Isolation eine rein parteipolitisch motivierte Show ist“.

Wenn man die Sache sehe, wie sie sich tatsächlich darstelle, zeige sich, „dass wir es mit einem rechtsstaatlich einwandfreien Vorgang zu tun haben“, so Kickl. Dass der staatsanwaltliche Akt an Medien gegangen ist, sieht die FPÖ nicht in der Verantwortung des Innenministeriums.

Seine eigene Rolle bei den Untersuchungen redete der Minister klein. Bei den meisten Fragen betonte er, erst im Nachhinein von Generalsekretär Peter Goldgruber informiert worden zu sein. Dessen Suspendierung hat Kickl übrigens nicht erwogen, da nach einer Anzeige gegen diesen bisher kein entsprechender Akt der Ermittler vorliege.

SPÖ: Kickl will Ermittlungen gegen Rechtsextreme verhindern

In der Begründung der „Dringlichen“ hatte der SPÖ-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, Kai Jan Krainer, davor heftige Attacken gegen Kickl geritten: „Sie haben Erschreckendes vollbracht. Sie sind nicht einmal sechs Monate im Amt und haben es geschafft, die Sicherheit aller Österreicher und Ihrer Mitarbeiter zu gefährden.“

Als Motiv dahinter vermutet Krainer, dass Kickl Ermittlungen des BVT gegen Rechtsextreme in der FPÖ und in seinem eigenen Büro habe stoppen wollen. Daher sei „mit dem Rammbock unter dem Arm“ ins BVT einmarschiert worden. Dass nun aus den staatsanwaltlichen Akten Daten über verdeckte Ermittler nach außen dringen würden, ist für Krainer am erschreckendsten. Das gefährde die Sicherheit der Mitarbeiter der Geheimdienste, „ein Super-GAU“, wie der SPÖ-Abgeordnete findet.