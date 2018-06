Schweizer Postbus: Geschäftsführung gefeuert

Im Zuge eines Buchungsskandals bei der Schweizer PostAuto AG wird jetzt die gesamte Geschäftsleitung freigestellt. Das gab die Schweizer Post heute bekannt. Tags zuvor hatte bereits Post-Chefin Susanne Ruoff ihren Rücktritt bekanntgegeben.

Millionen Franken Subvention

Das Unternehmen soll jahrelang Millionen Franken Subventionsgelder unrechtmäßig bezogen haben. Seit 2007 habe die PostAuto AG höhere Gewinne erzielt, als die Post dem zuständigen Bundesamt offengelegt hat, schreibt die „Neue Zürcher Zeitung“.

Ruoff habe nach Einsicht in die Untersuchungsberichte festgestellt, dass es zwischen 2007 und 2015 Hinweise auf die widerrechtliche Buchungspraxis bei PostAuto gegeben habe, hieß es in einer Aussendung. Es gebe keine Beweise, dass Ruoff von der Praxis Kenntnis gehabt habe.

Ruoff hält in der Mitteilung „deutlich“ fest, dass sie nichts von den fiktiven Buchungen gewusst habe, die auch schon vor ihrer Zeit als Chefin getätigt worden waren. Sie habe sich auf interne und externe Kontrollen verlassen.

„Inakzeptabler Vertrauensbruch“

Ein langfristiger Wiederaufbau des Vertrauens sei nur mit einer neuen Geschäftsleitung möglich, sagte Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller in einem Pressegespräch. Die Zusammenarbeit mit Personen mit besonderer Verantwortung, also Menschen, die am System der Umbuchungen direkt beteiligt waren, werde beendet, hieß es.

Schwaller äußerte sich erschüttert über die Geschehnisse, für die es keine Rechtfertigung gebe. Es sei ein inakzeptabler Vertrauensbruch eines Unternehmens, das zu 100 Prozent im Besitz des Bundes sei. Bund, Kantone, Geschäftspartner und Steuerzahler seien hinters Licht geführt worden. Schwaller kündigte auch an, dass das Personentransportgeschäft in Frankreich überprüft wird. Er zeigte sich überzeugt davon, dass sich PostAuto zurückziehen werde.

Neuer interimistischer Leiter von PostAuto wird Ulrich Hurni, bisheriger Leiter des Konzernbereichs PostMail und Stellvertreter der zurückgetretenen Konzernchefin Ruoff.