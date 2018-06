Spanien nimmt Flüchtlingsschiff „Aquarius“ auf

Für die 629 Flüchtlinge und Migranten, die vor der libyschen Küste von einer Rettungsorganisation aus dem Meer in Sicherheit gebracht wurden, dürfte sich eine Lösung ergeben: Spaniens neuer Ministerpräsident Pedro Sanchez hat angeboten, die „Aquarius“ aufzunehmen - das Schiff soll in Valencia einlaufen dürfen.

Die neue rechts-populistische Regierung in Rom hat der „Aquarius“ das Anlegen in einem italienischen Hafen verboten. Italien und Malta streiten, wer für die Rettung der in Seenot geratenen Menschen zuständig ist.