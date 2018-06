Smarte Laternen für 5G

5G gilt als das „nächste große Ding“: Die riesigen Datenmengen in der fünften Generation des Mobilfunks sollen Anwendungen ermöglichen wie selbstfahrende Autos und Live-TV am Handy in Ultra-HD. Notwendig sind dazu sehr viel mehr Sendemasten als früher. Sie könnten in „smarten Laternen“ stecken, wie sie gerade in Finnland getestet werden.

