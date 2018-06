Erdogan: Türkei setzt Luftangriffe auf PKK im Nordirak fort

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat weitere Angriffe auf Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak angekündigt. „Wir haben unsere Operationen in Kandil und Sindschar begonnen“, sagte Erdogan heute bei einer Wahlkampfkundgebung in der zentraltürkischen Provinz Nigde.

„Es ist noch nicht vorbei“

„20 unserer Flugzeuge haben 14 wichtige Ziele zerstört. Sie haben zugeschlagen und sind zurückgekommen. Es ist noch nicht vorbei und wird weitergehen“, hieß es weiter.

Aus dem Präsidialamt verlautete später, Erdogan habe sich nur auf die Kandil-Berge bezogen, nicht auf das Sindschar-Gebirge. Die Armee hatte bereits gestern mitgeteilt, dass sie 14 Ziele in den Kandil-Bergen zerstört habe. In der Gebirgsregion an der Grenze zwischen dem Irak und dem Iran hat die PKK seit Langem zahlreiche Rückzugslager. Auch wichtige PKK-Kommandeure werden dort vermutet.

Angriffe auf Kandil zuletzt verstärkt

Die Türkei fliegt regelmäßig Angriffe auf die PKK-Lager in Kandil, doch hat die Luftwaffe zuletzt die Angriffe verstärkt, und die Armee geht auch mit Bodentruppen gegen die kurdischen Rebellen vor. In zwei Wochen finden in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vor. Laut Beobachtern könnte ein militärischer Erfolg gegen die PKK Erdogan zusätzliche Stimmen bei den hart umkämpften Wahlen bringen.