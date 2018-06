69-Jährige vergiftet: Lebensgefährte in U-Haft

Der 82-jährige Mann, der am Wochenende in Wien-Favoriten seine 69-jährige Lebensgefährtin vergiftet haben soll, ist in Untersuchungshaft. Der Verdächtige war heute weiterhin nicht vernehmungsfähig.

