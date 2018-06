Stoisits und Muhm neu im Respekt.net-Board

Die Onlineprojektbörse Respekt.net hat neue Mitglieder in ihrem Senior Advisory Board (SAB): Statt Johannes Voggenhuber und Wolfgang Petritsch sitzen nun die ehemalige Grünen-Abgeordnete Terezija Stoisits und Ex-Arbeiterkammer-Direktor Werner Muhm in diesem Gremium, hieß es heute in einer Aussendung.

Spendenvolumen von zwei Mio. Euro bisher

Die Crowdfunding-Plattform startete ihren Betrieb 2010 mit dem Ziel, kleinen Initiativen eine Bühne zu bieten. Heuer im Mai erreichte die Plattform ein Spendenvolumen von zwei Mio. Euro und konnte bis jetzt insgesamt 360 Projekten zur Umsetzung verhelfen. Stoisits und Muhm komplettieren mit Heide Schmidt und Franz Fischler das SAB des Vereins.

Bei Wolfgang Petritsch, ehemaliger Botschafter und Hoher Repräsentant der EU in Bosnien, sowie dem früheren EU-Mandatar Voggenhuber bedankte sich der Vorstand für ihr Engagement. Ebenso bei der nunmehrigen NEOS-Abgeordneten Irmgard Griss, die 2017 aufgrund ihrer politischen Tätigkeit aus dem SAB ausschied.