Deutscher „Masterplan Migration“ auf Eis

Die ursprünglich für morgen geplante Vorstellung des „Masterplans Migration“ des deutschen Innenministers Horst Seehofer zur Asylpolitik ist abgesagt. „Der Termin für die Vorstellung des Masterplans wurde verschoben“, teilte das Innenministerium heute in einer kurzen Erklärung mit. „Einige Punkte müssen noch abgestimmt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.“

Differenzen mit Merkel

Über die Terminabsage hatte zunächst die „Bild“-Zeitung berichtet. Demnach waren ungeklärte Differenzen zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Frage der Zurückweisung von Asylbewerbern an deutschen Grenzen der Grund für die Terminabsage.

Merkel hatte gestern Abend der CSU-Forderung eine Absage erteilt, Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Sie wolle, dass Deutschland „nicht einseitig national“ agiere, sagte Merkel in der ARD-Sendung „Anne Will“ und verwies auf den Vorrang von europäischem Recht. Über den Masterplan sei die Regierung „noch in intensiven Gesprächen“.

Seehofer hatte ein Paket mit 63 Maßnahmen zur Asylpolitik vorstellen wollen. Der Innenminister strebt nach eigenen Angaben eine grundlegende Überarbeitung der Asylpolitik in Deutschland an.