US-Botschafter in Berlin sagt Essen mit Kurz ab

Der US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, wird morgen doch kein Essen für Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz geben. Das Treffen sei aus Termingründen abgesagt worden, sagte ein Sprecher der US-Botschaft heute. Aus dem Bundeskanzleramt gab es vorerst keine Bestätigung der Absage.

Grenell hatte durch ein Interview mit der rechtskonservativen US-Internetseite Breitbart scharfe Kritik in Deutschland ausgelöst. Darin betonte er, dass er andere Konservative in ganz Europa stärken wolle - was als Einmischung empfunden wurde. Auch die Einladung zum Mittagessen für den Kanzler hatte in Deutschland für Befremden gesorgt. Grenell hatte sich auf Breitbart als „Fan“ von Kurz bezeichnet und ihn als „Rockstar“ bezeichnet.

Treffen mit Merkel und Seehofer

Kurz könnte bei seinem Deutschland-Besuch in einen Streit zwischen CSU und CDU über die mögliche Zurückweisung von Asylbewerbern an der bayerisch-österreichischen Grenze geraten: Am Mittag trifft der Kanzler den deutschen Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Am Abend wird er mit seiner Kollegin Angela Merkel zusammentreffen. Beide Regierungschefs halten am Abend Reden beim CDU-Wirtschaftsrat.

Während die bayerische CSU Flüchtlinge, die in anderen europäischen Staaten bereits registriert wurde, zurückweisen will, lehnt Merkel das ab und setzt auf eine europäische Lösung. Die bayerische Staatskanzlei gab heute bekannt, dass die Kabinette der bayerischen und der österreichischen Regierung am 20. Juni in Linz zusammenkommen.