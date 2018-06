Jugendliche in Deutschland erstochen

Ein 15-jähriges Mädchen ist im niederrheinischen Viersen Opfer eines tödlichen Messerangriffs geworden. Die Tat ereignete sich heute Nachmittag in einem Park der 75.000-Einwohner-Stadt. Die Jugendliche wurde in eine Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später starb.

Bei der großangelegten Fahndung nach dem Täter flüchtete ein junger Mann vor einer Polizeikontrolle, teilten die Ermittler mit. Der 25-Jährige stellte sich dann am frühen Abend auf einer Polizeiwache. Er ist polizeilich bekannt. Seine mögliche Beteiligung an der Tat wird nun geprüft.

In den vergangenen Monaten sind in Deutschland mehrere jugendliche Mädchen nach Gewaltverbrechen gestorben. So war erst am Wochenende der Tatverdächtige im Fall der getöteten 14-jährigen Susanna, Ali B., im Irak festgenommen worden. Er steht im Verdacht, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und umgebracht zu haben.