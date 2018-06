Fast 50 Jahre Haft für „La Barbie“

Ein ehemaliger US-mexikanischer Drogenboss ist in den USA zu mehreren Jahrzehnten Gefängnis verurteilt worden. Edgar Valdez Villareal, der unter dem Namen „La Barbie“ bekannt ist, muss wegen Kokainhandels und Geldwäsche für 49 Jahre und einen Monat in Haft, wie ein Gericht in Atlanta im US-Staat Georgia heute entschied.

Der 44-Jährige wurde zudem zur Zahlung einer Geldstrafe von 192 Millionen Dollar (etwa 162,8 Mio. Euro) verurteilt. „La Barbie“ werde den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen, sagte Staatsanwalt Byung J. Pak. Andere führende Mitglieder der Kartelle sollten wissen, dass sie für ihre Straftaten verantwortlich gemacht würden.

2015 an USA ausgeliefert

Valdez Villareal wurde in den USA geboren. Er arbeitete mit verschiedenen Verbrechersyndikaten in Mexiko zusammen, war jedoch eine führende Figur des Beltran-Leyva-Kartells. „La Barbie“, der seinen Spitznamen wegen seiner blonden Haare und blauer Augen erhielt, war 2010 in Mexiko festgenommen und 2015 an die USA ausgeliefert worden.

Das Beltran-Leyva-Kartell unterhielt auch Verbindungen zum Sinaloa-Kartell unter Joaquin „El Chapo“ Guzman, der derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in New York sitzt. „El Barbie“ gilt als ein möglicher Zeuge für den Prozess gegen Guzman, der im September beginnen soll. „El Chapo“ war 2017 in die USA ausgeliefert worden.