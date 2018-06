Italiens neuer Premier kündigt Treffen mit Merkel an

Der neue italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat ein Treffen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in einer Woche in Berlin angekündigt. Das Treffen soll am Montag stattfinden, schrieb Conte gestern auf Facebook.

Conte will mit Merkel unter anderem über die Flüchtlingskrise sprechen. „Wir wollen eine Reform der Dublin-Regelung mit nach Hause bringen, die wirklich für alle gerechter und angemessen ist“, schrieb Conte.

Am Freitag reist der Premier zunächst nach Paris zu Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Beide hatte der 53-Jährige bereits in Kanada auf dem G-7-Gipfel getroffen.