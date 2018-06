„Aquarius“: Spanien hilft in Flüchtlingsstreit aus

629 Flüchtlinge auf dem Schiff „Aquarius“ dürfen nun wohl doch in der EU an Land gehen. Spaniens neue sozialistische Regierung unter Premier Pedro Sanchez, teilte gestern mit, die „Aquarius“ dürfe in den Hafen von Valencia einlaufen. Das Angebot Spaniens kam, nachdem sich die - ebenso erst unlängst angelobte - rechtspopulistische Regierung in Italien geweigert hatte, die aus dem Mittelmeer geretteten Menschen aufzunehmen. Noch ist aber unklar, ob das Schiff tatsächlich Kurs Richtung spanische Küste aufnehmen wird. Und der Streit zwischen Italien und Malta, wer für in Seenot geratene Flüchtlinge zuständig ist, dürfte ebenso weitergehen.

Mehr dazu in Entscheidung aus „humanitären Gründen“