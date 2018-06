Kanadas Parlament geschlossen hinter Premier Trudeau

Nach dem Twitter-Frontalangriff von US-Präsident Donald Trump hat sich Kanadas Parlament gestern Abend (Ortszeit) geschlossen hinter Premier Justin Trudeau gestellt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Abend einstimmig eine von der Opposition eingebrachte Erklärung gegen „verunglimpfende ad-hominem (persönliche) Erklärungen durch US-Amtspersonen“.

Diese Erklärungen würden nämlich „den bilateralen Beziehungen einen schlechten Dienst erweisen und Bemühungen unterlaufen, diesen Handelskonflikt zu lösen“, hieß es.

„Besonderer Platz in der Hölle“

Trump hatte unmittelbar nach dem Abflug vom Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Twitter-Botschaften die Abschlusserklärung torpediert und Trudeau persönlich angegriffen. Er warf Trudeau unter anderem „falsche Aussagen“ vor und bezeichnete ihn als „sehr unehrenhaften und schwachen“ Gastgeber. Berater im Weißen Haus erklärten zudem, für Trudeau gebe es „einen besonderen Platz in der Hölle“.

Das Sittenbild des G-7-Eklats

Streit schon vor dem Treffen, Streit während des Treffens und ein Eklat nach dem Treffen: Wohl noch nie hat ein G-7-Gipfel für derart viel Aufruhr gesorgt wie jener am Wochenende in Kanada. Angesichts des Handelsstreits lautete das Motto alle gegen Trump. Und genau das hält ein Bild des Treffens fest: die deutsche Kanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit anderen Staatschefs in konfrontativer Haltung zum sitzenden Trump. In Sozialen Netzwerken wurde das Bild in etlichen Variationen zu Renner. Doch ein zufälliger und objektiver Schnappschuss ist es nicht.

