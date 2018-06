Mehrere Brände durch Blitzschläge in Oberösterreich

Gewitter und Sturm haben in der Nacht auf heute zu Dutzenden Einsätzen für die Feuerwehren in Oberösterreich geführt, darunter auch Brände durch Blitzschläge. Besonders heftig war es für die Helfer in Buchkirchen im Bezirk Wels-Land.

Waldbrand in Salzburg

Stundenlang löschte indes die Feuerwehr in Salzburg einen Waldbrand auf dem Schafberg bei St. Gilgen. Ein Blitz schlug ein und löste das Feuer aus.

Unwetter auch in der Steiermark

Starke Gewitter gab es gestern Abend auch in der Steiermark. Durch Sturmböen wurde ein geparkter Lkw-Anhänger weggeblasen, zahlreiche Bäume stürzten um. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Verletzt wurde aber niemand.

