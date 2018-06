Formel 1: Bei Mercedes schrillen Alarmglocken

Mercedes war in den letzten Jahren das Maß aller Dinge in der Formel 1. Heuer geht es für die Silberpfeile nicht mehr ganz so glatt. Mit seinem Sieg am Sonntag in Montreal hat Ferrari-Star Sebastian Vettel Weltmeister Lewis Hamilton an der Spitze der WM-Wertung abgelöst.

Obwohl der Rückstand in der Fahrerwertung nach dem ersten Saisondrittel nur einen Punkt beträgt, ist man bei Mercedes alarmiert. Aufsichtsrat Niki Lauda sieht sein Team von Ferrari bereits „in allen Disziplinen überholt, in denen wir einmal vorne lagen“.

