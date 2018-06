Keine US-Manöver mit Südkorea mehr

In bester Laune hat sich US-Präsident Donald Trump über die Ergebnisse seines Treffens mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un am Dienstag gezeigt. Bei einer Pressekonferenz sprach er von einem „ehrlichen, direkten und produktiven“ Gespräch mit Kim. Zugleich kündigte er ein Ende der gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea an. Auch sprach er von einem „baldigen Ende“ des Korea-Krieges.

