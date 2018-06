Zwischenrufe bei Zadic-Rede sorgen für Aufregung

Zwei FPÖ-Abgeordnete sind nach untergriffigen Zwischenrufen während der Rede der Liste-Pilz-Abgeordnete Alma Zadic gestern mit Rassismus- und Sexismusvorwürfen konfrontiert.

Der Klubchef der Liste Pilz (LP), Bruno Rossmann, forderte von den Abgeordneten eine Entschuldigung bei seiner Kollegin. Die FPÖ leugnete jedoch, dass die Zwischenrufe aus ihren Reihen kamen, und will das stenografische Protokoll der Sondersitzung im Parlament beeinspruchen.

Anbei ein Auszug aus dem sten. Protokoll meiner gestrigen Rede - Solche #Zwischenrufe sind leider keine Einzelfälle. Ich wünsche mir eine sachliche Debatte und keine persönlichen Untergriffe im Parlament #oeNR #aufstehen pic.twitter.com/iojXhMyfvV — Alma Zadic (@Alma_Zadic) 12. Juni 2018

Zadic war gestern in der BVT-Sondersitzung am Wort und wollte unter anderem wissen, wie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Schutz der Geheimdienstbeamten sicherstellen will. Daraufhin kam laut Protokoll vom FPÖ-Abgeordneten Werner Neubauer der Zwischenruf: „Sie sind nicht in Bosnien! Verwechseln Sie das nicht!“

Die Mandatarin, sie stammt aus Bosnien, sagte heute: „Das ist eine Frechheit und nicht das erste Mal, dass meine Herkunft in eine Sachdebatte hineingezogen wird. Das hat nichts mit dem BVT zu tun und ist nicht vereinbar mit der Würde des Hauses.“

„Alma, bei mir bist du sicher“

Gleich danach kam es zu einem weiteren Zwischenruf, laut Protokoll von FPÖ-Mandatar Wolfgang Zanger: „Alma, bei mir bist du sicher.“ Zadic sagte dazu, dass sie diese Aussage am Rednerpult nicht selbst vernommen habe, sie aber von anderen Mandataren gehört und im Protokoll festgehalten wurde. Jedenfalls sei sie „sexistisch und nicht in Ordnung“. Auf einem via Twitter verbreiteten Videoausschnitt der Sitzung sind die Zwischenrufe deutlich zu hören.

Nochmal zum Nachhören, irgendein Rechter grunzt: "Wir sind [hier] nicht in Bosnien [...]". Nix von wegen "zurückgehen". pic.twitter.com/hwAtQZPA6a — Dietmar Muhlbock (@deltamikeplus) 11. Juni 2018

Die FPÖ wies die Vorwürfe zurück. „Es ist nicht klar, ob das aus unserem Sektor oder von der ÖVP kam“, meinte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Er selbst habe gehört, dass jemand „Wir sind hier nicht in Bosnien“ gerufen habe: „Das ist eine Feststellung und nicht fremdenfeindlich. Das ist nicht rassistisch.“

Hafenecker verwies darauf, dass Bosnien „Nachholbedarf“ in der Sicherheitspolitik habe. Auch ortete er in der zweiten Aussage keinen Sexismus: „Was daran frauenfeindlich sein soll, weiß ich nicht.“ Hafenecker verwies auch auf den „Gesamtzusammenhang“, habe doch Zadic Kickl „beschimpft“, da könne es schon zu emotionalen Zwischenrufen kommen.

Nach stillem Protest gegen Sexismus

Zu den Aussagen war es ausgerechnet in jener Sondersitzung gekommen, bei der in der Früh bei Peter Pilz’ Angelobung fast alle weiblichen Abgeordnete den Saal verließen, auch FPÖ-Mandatarinnen. Der FPÖ-Generalsekretär meinte dazu noch, wenn man über Frauenrechte diskutieren wolle, sollte sich Zadic überlegen, ob sie noch in der Liste Pilz sitzen will.

Die FPÖ will nun das Protokoll beeinspruchen, sei aus ihrer Sicht doch nicht klar, wer die Zwischenrufe getätigt habe. Neubauer selbst weise das „aufs Schärfste zurück“. „Ich sehe den großen Skandal nicht“, so Hafenecker. Dass die FPÖ die Verantwortung für die Zwischenrufe von sich weist, empörte wiederum Zadic: „Das ist eine Frechheit, dass sie versuchen, sich in der Masse zu verstecken. Wer immer das war, soll dazu stehen.“