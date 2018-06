Italienische Schiffe sollen „Aquarius“ nach Spanien begleiten

Die 629 Menschen an Bord der „Aquarius“ sollen von Schiffen der italienischen Marine nach Valencia begleitet werden. Das twitterte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, der die „Aquarius“ gehört, heute Früh. Die „Aquarius“ soll bis dahin von einem italienischen Schiff mit Lebensmitteln und Treibstoff beliefert werden.

AP/SOS Mediterranee/Kenny Karpov

Nach einem eintägigen Patt hatte die Regierung des sozialistischen spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez tags zuvor mitgeteilt, dass das Schiff im Hafen von Valencia an der Ostküste Spaniens anlegen dürfe. Italiens Innenminister Matteo Salvini sagte, das Schiff werde „so bald wie möglich“ in Richtung Spanien abfahren. Derzeit befinde sich die „Aquarius“ in maltesischen Gewässern.

Die 629 Flüchtlinge waren am Wochenende aus Seenot gerettet worden. Sie seien in sieben verschiedenen Einsätzen gerettet worden, sagten Hilfsorganisationen. Neben Valencia erklärte sich unterdessen auch Korsika bereit, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Ärzte ohne Grenzen fordert rasche Lösung

Während die politische Verantwortung für die Geretteten an Bord der „Aquarius“ weiter diskutiert wird, forderte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) eine rasche Lösung. Die Kapazitätsgrenze sei überschritten, berichtete der MSF-Projektleiter auf dem Schiff, Aloys Vimard.

Der gesundheitliche Zustand der Menschen sei derzeit stabil, aber bei einigen Patienten könnte er sich ohne weitgehendere medizinische Behandlung verschlechtern, sagte Vimard laut Aussendung von Ärzte ohne Grenzen. „Wir haben mehrere Menschen in kritischem Zustand behandeln müssen, darunter einige, die fast ertrunken wären, sowie Personen mit Verätzungen. Wir mussten einige Menschen wiederbeleben.“ Einige der ernsten Fälle müssten „sofort“ in einen sicheren Hafen gebracht werden, so Vimard.