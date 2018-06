Radsport: Strasser geht auf fünften RAAM-Sieg los

Christoph Strasser fiebert wieder dem Race Across America (RAAM) entgegen. Der Start erfolgt heute Abend (MESZ) in Oceanside in Kalifornien. Strassers Ziel: „Ich will meinen Traum vom fünften Sieg realisieren“ - damit würde er mit dem 2010 bei einem Trainingsunfall tödlich verunglückten slowenischen Rekordsieger Jure Robic gleichziehen. Dazwischen liegen 4.940 Kilometer, 50.000 Höhenmeter, Hitze und kaum Schlaf. Dem Zufall überlässt der Steirer so wenig wie möglich.

Mehr dazu in sport.ORF.at