Fußball: Neymar stärkt Brasiliens Hoffnung auf „Hexa“

Ende Februar haben Brasiliens Fußballfans um den WM-Einsatz ihres wichtigsten Spielers Neymar bangen müssen, dem nach einer Fußverletzung eine mehrmonatige Pause gedroht hat. Spätestens seit dem 3:0-Testsieg der „Selecao“ gegen Österreich am Sonntag in Wien - inklusive eines Zaubertores ihres Superstars - ist die Hoffnung auf die „Hexa“, den sechsten WM-Titel, wieder riesig. „Träumen ist nicht verboten“, sagte auch Neymar nach seinem Comeback in der Startelf.

Mehr dazu in sport.ORF.at