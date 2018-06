Mysteriöser IQ-Schwund in Norwegen

Seit über 100 Jahren messen Tests den Intelligenzquotienten. Lange Zeit wuchsen die IQ-Werte, doch in einigen Ländern ist das nicht mehr so. Eine Studie zeigt nun, dass der IQ in Norwegen bei den nach 1975 Geborenen sogar fällt. Die genauen Ursachen sind unklar, es dürfte aber an veränderten Umweltbedingungen liegen, so die Studienautoren.

