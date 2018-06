ORF will ein Drittel heimische Musik im Programm

Der ORF will den Anteil österreichischer Musik in seinen Radioprogrammen bis zum Jahr 2021 schrittweise auf durchschnittlich 33 Prozent erhöhen. Das ist der zentrale Punkt der „Musikcharta“, deren Verlängerung heute von Musikwirtschaft und ORF im Beisein von Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) unterzeichnet wurde. Die Quote gilt weiterhin auf freiwilliger Basis.

Der Drittelanteil soll im Durchschnitt der drei nationalen ORF-Sender Ö1, Ö3 und FM4 sowie der neun regionalen ORF-Radios erreicht werden - mit allerdings unterschiedlicher Verteilung. So soll Ö3 den bei ihm ausgestrahlten Anteil österreichischer Interpretinnen und Interpreten in den kommenden drei Jahren von derzeit 15 auf 18 Prozent erhöhen.

In der Kernzeit von 5.00 bis 22.00 Uhr soll der prozentuelle Anteil auf 15 Prozent gesteigert werden (von derzeit elf Prozent). Radio Wien wird den Anteil österreichischer Musik im eigenen Programm von den bisher paktierten elf auf 15 Prozent steigern. Hinzu kommen etwa Überlegungen für ein Fernsehformat in ORF III, das sich ab 2019 dem heimischen Musikschaffen widmen könnte.

Generaldirektor und Radiodirektorin zufrieden

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz lobte die getroffene Einigung: „Dies ist nicht nur ein nachhaltiges Bekenntnis für das musikkulturelle Schaffen in Österreich, sondern stärkt den Kreativstandort Österreich und trägt besonders der stetig wachsenden Relevanz heimischer Popmusik Rechnung.“

ORF-Radiodirektorin Monika Eigensperger verwies ebenfalls auf die Aufgabe des Medienkonzerns: „Es ist uns wichtig, Aufbauarbeit für neue Künstler zu leisten und das wertvolle kreative Schaffen, das auch über die Landesgrenzen hinaus Beachtung findet, zu fördern.“ Es gehe also nicht nur darum, Oldies im Programm zu haben.