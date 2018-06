Mehrheit sieht EU positiv, FPÖ-Anhänger skeptisch

Eine Mehrheit von 55 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher findet, dass die EU-Mitgliedschaft Österreich mehr Vorteile als Nachteile bringt, aber nur ein Drittel wünscht sich mehr EU. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die heute Abend im ORF-„Europa-Report“ (20.15 Uhr, ORF2) präsentiert wird.

Eine Mehrheit für mehr EU gibt es nur unter SPÖ-Wählern, während sich 58 Prozent der ÖVP-Wähler und 85 Prozent der FPÖ-Wähler für weniger EU aussprechen. Überhaupt steht die FPÖ-Anhängerschaft der EU sehr kritisch gegenüber: 78 Prozent der FPÖ-Wähler gaben in einer Umfrage des Instituts OGM an, dass sie bei einem hypothetischen neuerlichen EU-Beitrittsreferendum mit Nein stimmen würden.

FPÖ-Wähler würden gegen Beitritt stimmen

Lediglich 15 Prozent der FPÖ-Wähler würden laut Umfrage für einen EU-Beitritt stimmen, während sieben Prozent keine Angabe machten. Bei den ÖVP-Wählern gibt es hingegen eine deutliche Mehrheit von 60 zu 31 Prozent. Noch deutlicher für die EU-Mitgliedschaft Österreichs deklarieren sich die SPÖ-Wähler (72 zu 18 Prozent), die Wähler anderer Parteien wurden in der unter 498 Personen durchgeführten Umfrage wegen zu geringer Fallzahlen nicht ausgewiesen.

Ein Beitrittsreferendum würde mit 56 zu 44 Prozent für die EU-Mitgliedschaft Österreichs ausgehen, schätzt OGM auf Basis der Deklarierten. Diese Mehrheit werde von den Wählern unter 30 Jahren abgesichert, die zu 66 Prozent mit Ja stimmen würden. Die größte Skepsis gibt es in der Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren (46 zu 42 Prozent für die EU-Mitgliedschaft).

Differenziertes Bild nach Politikbereichen

Eine Auswertung nach einzelnen Politikbereichen zeigt aber ein differenziertes Bild. Mehrheitlich „mehr EU“ wollen die Befragten beim Schutz der europäischen Außengrenzen, der Bekämpfung von Steuerflucht und Steueroasen, der Reisefreiheit und dem Schengen-Raum, der Klimapolitik, der Außenpolitik, dem Umweltschutz, der Verteidigungspolitik und gemeinsamen EU-Armee.

Klar für „weniger EU“ positionieren sich die Befragten in den Bereichen Landwirtschaftspolitik, Steuern und Abgaben, Gesundheitspolitik, Sozialpolitik und Budget und Finanzen. Besonders Wählerinnen und Wählern der FPÖ sprechen sich in fast allen Bereichen für weniger EU aus. Auffällig ist zudem, dass sich SPÖ-Wähler in vielen Fragen EU-freundlicher zeigen als jene der ÖVP, Details dazu präsentiert der „Europa-Report“.

Dort wird unter anderen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zu den Plänen für die österreichische Ratspräsidentschaft Stellung nehmen wird. Auch der aus Warschau zugeschaltete Frontex-Chef Fabrice Leggeri wird zu Wort kommen.

