Sponsorenbeiträge für Fußball-WM gesunken

Die Sponsoringeinnahmen für die FIFA aus der Fußball-WM sind zwischen der Veranstaltung 2014 in Brasilien und der diesjährigen in Russland um knapp 200 Millionen Dollar (170 Mio. Euro) gesunken. Das ergab eine Studie des Forschungsunternehmens Nielsen Sports, über die mehrere britische Medien heute berichten.

Insgesamt sollen in den vergangenen vier Jahren - so lange dauert der WM-Zyklus für Sponsoring - 1,45 Milliarden Dollar eingenommen worden sein, für das Fußballspektakel in Brasilien vor vier Jahren waren es noch 1,63 Milliarden Dollar (1,39 Mrd. Euro).

Harte Jahre für FIFA

Laut Nielsen Sports waren die Jahre 2015 bis 2018 für Sponsoringeinnahmen härter als für die beiden vorangegangenen Weltmeisterschaften. „Aber eine neue Akquise von Sponsoren, darunter mehrere aus China, half der FIFA, den Sturm zu überstehen“, wird das globale Unternehmen zitiert.

Nachdem mehrere Sponsoren nach dem FIFA-Korruptionsskandal im Jahr 2015 aus ihren Verträgen ausgestiegen waren, ist das chinesische Immobilienunternehmen Wanda Group als einer von sieben offiziellen Partnern eingetreten.

Auch drei der fünf offiziellen Sponsoren der WM in Russland stammen aus China. Der Elektronikkonzern Hisense, das Technologieunternehmen Vivo und ein Unternehmen, das hauptsächlich Milchprodukte herstellt, Mengniu. Das Unternehmen hat auch die Exklusivrechte, Eis und Joghurtgetränke zu verkaufen.

Regionale Sponsoren

Für die kommende Weltmeisterschaft in Katar erwartet sich Nielsen Sports wieder mehr Einnahmen. Allen voran würden Unternehmen aus dem Nahen Osten danach trachten, ihre Marken bestmöglich in der Region zu präsentieren.

Afrikanische Unternehmen hatten während des südafrikanischen WM-Zyklus 2010 solche Vereinbarungen getroffen, südamerikanische Unternehmen hatten das 2014 in Brasilien getan. Derzeit kommt die Mehrheit der WM-Sponsoren allerdings noch aus Europa, Nordamerika und Asien.

In diesem Jahr hätten asiatische Sponsoren an Bedeutung gewonnen, heißt es weiter. Vor allem Unternehmen, die in den letzten Jahren für das Wirtschaftswachstum in China verantwortlich waren, investieren auch in die Vermarktung ihrer Marken.