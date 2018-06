Fall Susanna: „Keine Versäumnisse“ bei Polizei

Die Staatsanwaltschaft im deutschen Wiesbaden sieht im Fall der getöteten Susanna keine Versäumnisse in der Ermittlungsarbeit der Wiesbadener Polizei. „Wir haben keinerlei Anhaltspunkte, dass sich die Polizei nicht richtig verhalten hat“, sagte Oberstaatsanwältin Christina Gräf heute.

Die Prüfung der Polizeiarbeit sei am Rande auch Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in dem Fall. Sie könne sich aber nur zur Arbeit der Polizei Wiesbaden und nicht zu Mainz äußern, sagte Gräf.

Mutmaßlicher Täter über 21?

Laut dem irakischen Generalkonsulat in Frankfurt könnte der mutmaßliche Täter zum Tatzeitpunkt älter als angegeben gewesen sein, so die Oberstaatsanwaltschaft. Ali B. sei im März 1997 geboren und nicht wie zunächst angenommen im November 1997. Damit wäre der Iraker zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Tat bereits 21 Jahre alt gewesen.

„Bestätigen sich die Informationen, hat das für ihn erhebliche Folgen für das Verfahren“, sagte der Staatsanwalt. B. könne dann nicht mehr nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.

B. wird verdächtigt, die 14-jährige Susanna am Abend des 22. Mai oder in der darauffolgenden Nacht vergewaltigt und umgebracht zu haben. Am Tag darauf meldete die Mutter die Schülerin in ihrem Wohnort Mainz als vermisst. Am 6. Juni wurde Susannas Leiche gefunden. B. war bereits einige Tage zuvor mit seiner Familie in den Irak geflohen.