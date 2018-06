Abgasaffäre: Druck auf deutsche Autokonzerne wächst

Die Abgasaffäre um deutsche Dieselautos ist gestern in die nächste Runde gegangen. Am Abend teilte der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) per Videobotschaft mit, dass Daimler in ganz Europa 774.000 Fahrzeuge zurückrufen müsse. Davon betroffen ist auch die beliebte C-Klasse. Zugleich wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft auch gegen Audi-Chef Rupert Stadler wegen Betrugsverdachts ermittelt. Seine Privatwohnung wurde von Ermittlern durchsucht.

