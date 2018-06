Fußball: ÖFB-Frauen in Israel Favoritinnen

Österreichs Fußballerinnen gehen heute als Favoritinnen in die WM-Qualipartie in Israel (18.30 Uhr, live in ORF Sport +). Mit einem Sieg beim Tabellenschlusslicht würden die ÖFB-Frauen Platz zwei und damit ihre Chance auf das Play-off um einen WM-Platz 2019 in Frankreich absichern. „Es wird nicht leicht“, sagte Teamchef Dominik Thalhammer und warnte davor, die Gegnerinnen zu unterschätzen.

