Erdogan-Wahlwerbung an Wiener Schulen

Einige Wiener Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Tagen Post aus Ankara bekommen. In den Briefen, die direkt an die Jugendlichen adressiert sind, werden ihre Familien aufgefordert, die AKP zu wählen.

