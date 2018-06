Telefonate und Tagebuch geben Aufschluss

Am 38. Verhandlungstag im Korruptionsprozess rund um BUWOG und Co. hat erneut der Zweitangeklagte Walter Meischberger ausgesagt. Er nahm ausführlich Stellung zu seinen eigenen Tagebucheinträgen von damals und Protokollen abgehörter Telefonate, in denen die Zitate wie „Da bin ich supernackt“ oder „Wo woa mei Leistung“ publik wurden. Vor allem aus den Telefongesprächen zu Jahresbeginn 2010 mit Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geht eine Anspannung wegen der Verfolgung durch die Justiz hervor.

