Forscher erschaffen psychopathische Künstliche Intelligenz

Gruseliges Experiment am renommierten MIT in Massachusetts: Computerwissenschaftler haben dort die erste Künstliche Intelligenz (KI) mit psychopathischen Charakterzügen erschaffen. Ihr Name: „Norman“ – eine Reminiszenz an Norman Bates aus Alfred Hitchcocks „Psycho“.

