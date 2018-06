Fußball-WM: Zwölf Stadien von protzig bis skurril

Auch für die 21. Fußballweltmeisterschaft in Russland wurde wieder viel Geld in die Stadien gesteckt. Zwölf Arenen in elf Städten wurden für die Endrunde entweder neu gebaut oder unter hohem finanziellem Aufwand adaptiert. Das Ergebnis sind Arenen zwischen protzig und skurril. Speziell die Zusatztribünen beim Stadion in Jekaterinburg fallen in die letzte Kategorie.

Mehr dazu in sport.ORF.at