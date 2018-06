Deutschklassen starten im September

Die Sommerferien beginnen in zwei bzw. drei Wochen, doch von einkehrender Ruhe ist keine Spur. Der Grund: die im Mai beschlossenen Deutschförderklassen, die im September an vielen Schulen starten sollen. Während auf politischer Ebene noch verhandelt und diskutiert wird, muss an den Schulen die Planung für das kommende Schuljahr abgeschlossen werden. ORF.at hat mit einer Schulleiterin und einem Schulleiter darüber gesprochen, ob ihre Schulen für den Start der Deutschklassen gut vorbereitet sind. Dabei zeigte sich: Es gibt noch einige Fragezeichen.

Lesen Sie mehr …