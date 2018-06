Stand im Frauen-WM-Qualispiel Israel gegen Österreich

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam gastiert derzeit im Rahmen der WM-Qualifikation in Israel. Das Team von Trainer Dominik Thalhammer geht dabei als klarer Favorit in das Spiel gegen die bereits als Gruppenletzte feststehenden Außenseiterinnen. Das Spiel ist live in ORF Sport + und im Livestream zu sehen.

