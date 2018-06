Kurz in Berlin: Für Aufstockung von Frontex

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist heute Abend von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin empfangen worden. Bei einer Rede beim CDU-Wirtschaftstag sagte Kurz, die EU müsse sich auf große Fragen konzentrieren. „Wir haben bei großen, wichtigen Fragen wie dem Grenzschutz und der Außenpolitik keine Einigung“, sagte Kurz. „Ich bin daher sicher, dass wir eine Trendumkehr brauchen.“

Für geeinte EU

Vorherrschendes Thema war die Migration: „Erst wenn wir die Grenzen nach außen effektiv schützen können, werden wir die Grenzen nach innen wieder abbauen können“, so Kurz. Die Aufstockung der EU-Grenzschutzagentur auf 10.000 Mann müsse vor 2027 abgeschlossen werden. Frontex solle außerdem mit einem politischen Mandat ausgestattet werden, um mit Drittstaaten Kooperationen eingehen zu können. „Frontex muss aber vor allem verhindern, dass Menschen im Mittelmeer ihr Leben verlieren und sie an Außengrenzen zurückführen und versorgen.“ Benötigt werde eine geeintere Europäische Union. „Wenn wir uns weiter auseinandertreiben lassen, wird aus dem Motto ‚in Vielfalt geeint‘ bald ein ‚in Gleichheit getrennt‘“, so Kurz.

APA/Robert Jäger

Merkel war in puncto Außengrenzschutz einig mit Kurz: „Ich glaube, es gibt Übereinstimmung darin, den Außengrenzschutz zu verstärken“, sagte Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Ihr sei aber „wichtig, nachhaltige Lösungen“ in der Asylfrage zu haben. „Veränderungen sollten gemeinsam stattfinden. Wir brauchen aber Veränderungen“, so Merkel.

Kurz besucht Deutschland zum Zeitpunkt eines Streits über eine neue Asylreform. Zwischen Merkel und dem deutschen Innenminister Horst Seehofer scheint ein Machtkampf darüber ausgebrochen zu sein.

Streit in Union

Seehofer hatte die Vorstellung eines Masterplans zur Asylpolitik zuvor kurzfristig verschoben. Hintergrund sind laut dpa Differenzen mit Merkel in der Frage, welche Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Der Plan Seehofers sieht nach Medieninformationen vor, Flüchtlinge zurückzuweisen, die bereits in einem anderen europäischen Land als Asylsuchende aufgetreten sind. Merkel dränge hingegen auf gemeinsame europäische Lösungen. Sollte Deutschland tatsächlich verstärkt Flüchtlinge an der Grenze abweisen, wäre Österreich vermutlich betroffen.

Merkel für „europäische Lösungen“

Seehofer hatte vor einiger Zeit auch den Integrationsgipfel mit der deutschen Kanzlerin abgesagt. Es ist das erste Mal, dass ein Innenminister nicht an einem Integrationsgipfel teilnimmt. Seehofer lässt sich von einem Staatssekretär vertreten. Die Bevorzugung eines Meinungsaustauschs mit dem österreichischen Regierungschef sorgte für weitere Spekulationen über Zerwürfnisse zwischen Seehofer und Merkel in der Flüchtlings- und Migrationspolitik. Merkel räumte Gesprächsbedarf ein und pochte auf „europäische Lösungen“. Es liege ihr daran, Asylrecht „in Europa gemeinsam zu beschließen und nicht unilateral“, sagte sie.