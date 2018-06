Brenner-Transit: Platter kündigt Verschärfung an

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nach dem für ihn nicht zufriedenstellenden Transitgipfel in Bozen eine verschärfte Gangart angekündigt. So dürfte die Steigerung beim Transitverkehr mehr Lkw-Blockabfertigungen zur Folge haben, sagte Platter heute zum ORF Tirol. Zudem werde das Lkw-Nachtfahrverbot ausgeweitet und verschärft, so der Landeshauptmann.

Platter hatte zuvor beim Transitgipfel im Südtiroler Bozen das Memorandum nicht unterzeichnet, denn das von ihm eingebrachte Zusatzprotokoll fand keine Aufnahme in den Text. „Bayern hätte Zugeständnisse machen müssen“, begründete Platter nach dem Treffen seinen Schritt vor Journalisten. Es habe kein Zeichen von bayerischer Seite gegeben, dass sie der Lkw-Blockabfertigung bei Kufstein zustimmen würden.

Toninelli gegen „einseitige Maßnahmen“

Italiens Verkehrsminister Danilo Toninelli sprach sich in einem Schreiben gegen „einseitige Maßnahmen“ zur Einschränkung des Lkw-Verkehrs aus. „Einseitige Maßnahmen zur Einschränkung des Verkehrs, die sowohl auf italienischer Seite die Umwelt und die Umsätze unserer Unternehmen belasten, sind nicht akzeptabel“, schrieb Toninelli, der nicht am Brenner-Gipfel in Bozen teilnahm.

Neuer Gipfel im Oktober

Sowohl Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) als auch die Landeshauptleute von Südtirol und dem Trentino, Arno Kompatscher (SVP) und Ugo Rossi (PATT), haben das von Tirol eingebrachte Zusatzprotokoll, in dem unter anderem die Lkw-Blockabfertigungen, das Bekenntnis zu einer Obergrenze und die Korridor-Maut enthalten sein sollen, unterfertigt.

Einig waren sich hingegen alle Parteien darin, dass dieses nun diskutiert werden soll. Es soll dann bei einem neuerlichen Gipfel im Oktober wieder auf den Tisch kommen, hieß es.

