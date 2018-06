Fußball: Spaniens Teamchef Lopetegui wird Real-Trainer

Wenige Tage vor WM-Beginn hat Real Madrid einen Nachfolger für den zurückgetretenen Erfolgstrainer Zinedine Zidane gefunden. Die „Königlichen“, die unter dem Franzosen dreimal in Folge die Champions League gewonnen hatten, gaben heute die Verpflichtung des aktuellen spanischen Teamchefs Julen Lopetegui bekannt. Sein Amt antreten wird der 51-jährige Baske nach der am Donnerstag beginnenden WM in Russland.

Mehr dazu in sport.ORF.at