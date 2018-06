Merkel gegen Alleingänge

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stößt bei seinem Deutschland-Besuch mit einem Wunsch auf offene Ohren. „Ich glaube, es gibt Übereinstimmung darin, den Außengrenzschutz zu verstärken“, sagte Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag. Merkel stellt sich dabei gegen nationale Alleingänge - mit Blick vor allem in die eigene Regierung. Mit ihrem Innenminister Horst Seehofer ficht Merkel derzeit einen Disput über Deutschlands Asylpolitik aus. Seehofer trifft sich am Mittwoch mit Kurz. Einen Integrationsgipfel mit der deutschen Kanzlerin lässt der Bayer hingegen aus.

