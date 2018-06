Basketball: Kapfenberg nach Krimi in Gmunden Meister

Die Basketballer aus Kapfenberg haben sich zum sechsten Mal zum österreichischen Meister gekrönt. Die Steirer gewannen gestern Abend ein hochdramatisches sechstes Finalspiel in Gmunden mit 95:92 nach Verlängerung und entschieden damit die „Best of seven“-Serie mit 4:2 für sich. Mit dem Erfolg im Basketball-Krimi fixierten die Kapfenberger auch das zweite Double in Folge.

