Katastrophenzug in NÖ wegen Unwetters angefordert

Die Feuerwehren in den Unwettergebieten im Bezirk Neunkirchen haben gestern Abend ihre Arbeiten aus Sicherheitsgründen vorerst beendet. Heute früh wird zur Verstärkung ein Katastrophenzug eintreffen. Ein Lkw stürzte von einer Brücke in die Thaya.

Unwetter: Mann von Baum erschlagen

Eine Unwetterfront, die gestern von der Weststeiermark über Graz gezogen ist, hat viel Schaden verursacht und auch einem Menschen das Leben gekostet: Im Grazer Stadtpark wurde ein 26-Jähriger von einem Baum erschlagen.

Weitere Feuerwehreinsätze nach Starkregen

Die heftigen Regenfälle in der Nacht auf heute haben auch in Vorarlberg zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen sind vor allem Gemeinden am Bodensee. Laut Wetterprognose soll es in den nächsten Stunden weiter stark regnen.

Knapp 50 Einsätze im Burgenland

Im Burgenland gab es gestern wegen der Unwetter 50 Einsätze. Nach einem Gewitter samt Hagel am Nachmittag im Mittelburgenland war am Abend vor allem der Landessüden betroffen. „Zahlreiche Keller waren überflutet, viele Bäume sind aufgrund des starken Windes umgestürzt und haben zum Teil auch Straßen blockiert“, schilderte der Sprecher der Landessicherheitszentrale (LSZ) der APA. In Zemendorf (Bezirk Mattersburg) setzte ein Blitzschlag einen Zählerkasten in Brand.

Zahlreiche Haushalte waren laut LSZ für etwa eine Stunde ohne Strom, da ein umgekippter Baum die Stromleitung kappte. Auch die Rettung musste ausrücken. Eine Frau wurde durch ein zuschlagendes Gartentor leicht verletzt und wurde ins Spital gebracht. „Für heute Nachmittag sind erneut gewittrige Schauer und Starkregen prognostiziert. Der Schwerpunkt wurde für die erste Nachmittagshälfte angekündigt“, sagte der Sprecher der LSZ.