Deutsches Maggi-Eis lockt Kunden aus Japan

Maggi-Eis gehört im Eissalon von Uwe Hoffmann im westdeutschen Saarbrücken jetzt fest zum Sortiment. Vor einem Jahr hat er die leicht salzige, cremefarbene Sorte erfunden: „Wir haben mittlerweile etliche Stammkunden. Wir können das nicht rausnehmen“, sagte Hoffmann vom Eiscafe Favretti. Der 54-Jährige hatte das Maggi-Eis als etwas „typisch Saarländisches“ kreiert: Die Saarländer lieben die Würze.

Immer wieder kämen Kunden nur wegen des Würzeises, berichtete Hoffmann. „Der, der von am weitesten her kam, war aus Japan.“ Er sei geschäftlich in Europa unterwegs gewesen und als „Maggi-Fan“ eigens nach Saarbrücken gekommen. „Er hat zehn Kugeln gegessen und war total begeistert.“ Wer mag, kann sein Maggi-Eis auch mit Tomate oder Basilikum „toppen“ und mit Salz, Pfeffer oder Maggi nachwürzen.

Hoffmann denkt bereits über eine neue Eissorte nach. „Wir sind dran am Probieren, haben es aber noch mal zurückgestellt.“ Welcher Geschmack? Das wollte er noch nicht verraten. Zurück zum Maggi-Eis: Wie beim Start im Sommer 2017 spalte es nach wie vor: Entweder man finde es auf Anhieb köstlich, oder es schmecke überhaupt nicht.