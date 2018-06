ÖFB-Frauen landen Kantersieg in Israel

Österreichs Fußballerinnen haben im siebenten Spiel der WM-Qualifikation den vierten Sieg gefeiert. Die ÖFB-Frauen landeten gestern in Ramat Gan einen 6:0-Kantersieg gegen Israel und behaupteten damit den zweiten Platz in Gruppe sieben.

Falls der Truppe von Teamchef Dominik Thalhammer zum Abschluss am 4. September ein Heimsieg gegen Finnland gelingt, könnte sich noch der Einzug ins Play-off der vier besten Gruppenzweiten ausgehen, in dem noch ein Ticket für die Endrunde 2019 in Frankreich ausgespielt wird.

