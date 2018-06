Griechische Opposition kritisiert Mazedonien-Kompromiss

Die konservative griechische Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) hat heute den Kompromiss im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland scharf kritisiert. Es sei ein „nationaler Rückzug“, dass Athen die Existenz einer mazedonischen Sprache und einer mazedonischen Ethnie akzeptiert habe, sagte Parteichef Kyriakos Mitsotakis.

Er werde Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos über seine Ansichten unterrichten, sagte eine Sprecherin der ND der dpa. Mitsotakis warf in einer schriftlichen Erklärung Regierungschef Alexis Tsipras vor, er habe geheime Diplomatie betrieben. Zudem habe die Regierung keine Mehrheit im Parlament, um dieses Abkommen zu billigen.

Der Chef des Juniorkoalitionspartners der Regierung unter dem linken Tsipras, der Rechtspopulist Panos Kammenos, hatte gestern erklärt, seine Partei werde dieses Abkommen über die Namensänderung Mazedoniens nicht billigen. Griechische nationalistische Organisationen kündigten Demonstrationen an. Tsipras will das Parlament in Athen am Freitag über die Einigung mit Mazedonien informieren.

