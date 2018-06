UNHCR: Umgang mit „Aquarius“ tief beschämend

Der Streit über das tagelang im Mittelmeer weilende Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“ ist nach den Worten von UNO-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi „tief beschämend“. „Ich schäme mich als Europäer, wenn ein Boot herumfahren muss und keinen Hafen hat, in dem es anlegen kann“, sagte Grandi heute in Genf. „Die Rettung auf dem Meer ist sakrosankt, egal wer in einem Boot ist.“

Grandi räumte ein, dass Migrationsströme immer komplexer würden, weil sowohl schutzbedürftige Flüchtlinge als auch Migranten auf der Suche nach einem besseren Leben unterwegs seien. Er zeigte auch Verständnis für Italien, das in der Europäischen Union mehr Solidarität und Hilfe bei der Versorgung von Flüchtlingen verlangt.

Grundsätzlich müsse sich die Weltgemeinschaft viel mehr Gedanken darüber machen, Fluchtgründe zu bekämpfen. „Solange wir nicht darauf schauen, warum die Menschen fliehen, werden wir das Problem nicht lösen“, sagte Grandi. Die Organisation legt am Dienstag ihre neuen Flüchtlingszahlen vor.

„Aquarius“ auf Weg nach Valencia

Nach der Sperrung der italienischen Häfen für die „Aquarius“ sind die Seenotretter mit Hunderten Migranten in Richtung Spanien unterwegs. Ein Großteil der 629 geretteten Menschen stiegen auf zwei Schiffe der italienischen Marine und Küstenwache um. Diese fuhren dann zusammen mit der „Aquarius“ gestern Abend ins rund 1.500 Kilometer entfernte Valencia los.

Unterdessen wartet im Mittelmeer auch ein anderes Boot mit Geretteten an Bord auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Auf einem Schiff der US-Marine seien 41 Überlebende eines Flüchtlingsunglücks und zwölf Tote, sagte der Sprecher der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch, Ruben Neugebauer, heute.

Die US-Navy habe Sea-Watch zur Übernahme der Geretteten und der Leichen vor der Küste Libyens gerufen. Aus Sorge, dass ihnen das gleiche Schicksal wie der „Aquarius“ drohe und sie nicht nach Italien einfahren dürften, würden sie die Überlebenden aber nicht an Bord nehmen und böten nur medizinische Hilfe an.

Van der Bellen dankbar für spanische Initiative

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist „froh und dankbar“ darüber, dass sich die spanische Regierung dazu bereiterklärte, die an der „Aquarius“ befindlichen 629 Flüchtlinge aufzunehmen. Er habe aber auch ein „gewisses Verständnis“ für die italienischen Behörden, sagte Van der Bellen in Wien auf eine entsprechende Journalistenfrage.

Italien sei „über Jahre von der Europäischen Union alleine gelassen“ worden, so der Präsident am Rande eines Besuches bei Amnesty International Österreich. „Da muss man jetzt die italienische Regierung nicht so kritisieren, wie das der Fall ist.“

Italien verlangt von Paris Entschuldigung

Unterdessen zitierte Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi die Geschäftsträgerin der französischen Botschaft, Claire Anne Raulin, zu einem Gespräch ins Außenamt. Er verlangte von Frankreich Entschuldigungen wegen Aussagen in Zusammenhang mit dem Fall „Aquarius“. „Frankreichs Vorwürfe beeinträchtigen unsere Beziehungen“, so der Außenminister.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Italien wegen der Weigerung, mehr als 600 Flüchtlinge vom Hilfsschiff aufzunehmen, „Zynismus und Verantwortungslosigkeit“ vorgeworfen. Der Sprecher von Macrons Partei La Republique en Marche, Gabriel Attal, hatte gesagt, Italiens Verhalten sei „zum Kotzen“. Italien berief daraufhin den französischen Botschafter ein.

Treffen abgesagt

Zudem sagte Italiens neuer Wirtschaftsminister Giovanni Tria aus denselben Gründen ein in Paris geplantes Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire ab. Die Absage sei auf die Spannungen zwischen Rom und Paris nach Frankreichs jüngsten Äußerungen im Streit über die Aufnahme von Flüchtlingen zurückzuführen, berichteten italienische Medien.

Italiens Innenminister Matteo Salvini drohte außerdem, das Treffen zwischen seinem Regierungschef Giuseppe Conte und Macron abzusagen, sollte sich Frankreich nicht für die jüngsten Äußerungen im Streit über die Aufnahme von Flüchtlingen entschuldigen.