Unwetter: Feuerwehren im Dauereinsatz

In der Nacht auf heute haben schwere Unwetter in weiten Teilen Österreichs für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. In Niederösterreich wurde ein Bezirk zum Katastrophengebiet erklärt. Tags zuvor wurde ein Mann von einem Baum im Grazer Stadtpark erschlagen. Mittlerweile bewegt sich bereits die nächste Unwetterfront auf Österreich zu.

