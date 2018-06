Vatikan-Kenner: „In der Kirche herrscht Bürgerkrieg“

Laut Papst-Biograf und Vatikan-Kenner Marco Politi steht die katholische Kirche derzeit im Krieg mit sich selbst. „Im Moment herrscht in der Kirche ein Bürgerkrieg im Untergrund zwischen den Reformfreudigen und den Konservativen“, so Politi in der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ (Donnerstag-Ausgabe).

